Atalanta, autorizzati allenamenti individuali: il comunicato del club

L’Atalanta ha autorizzato gli allenamenti individuali presso il centro sportivo a partire dal 5 maggio: il comunicato ufficiale

L’Atalanta ha concesso ai calciatori la possibilità di allenarsi presso il centro sportivo durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus: «A seguito della Direttiva del Ministero degli Interni, in base alla quale, da lunedì 4 maggio saranno consentiti gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti, in strutture a porte chiuse, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, Atalanta B.C. comunica che, a partire da martedì 5 maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti della prima squadra l’utilizzo dei campi del Centro Bortolotti di Zingonia per sedute individuali e volontarie».

«Agli atleti sarà permesso l’accesso esclusivamente ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre spogliatoi, palestra e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi», si legge nel comunicato ufficiale.