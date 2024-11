Continuare a volare senza limiti: l’Atalanta in Champions League può scrivere un’altra grande storia

La consapevolezza di essere una big europea temuta anche in Champions League, ma dove può arrivare questa Atalanta

Il continuo sorprendersi di un team tanto consolidato quanto in crescita. L’Atalanta in Europa ha superato tutti gli step per diventare una grande: la Cenerentola tra Dortmund e PSG; la normale amministrazione di saper dominare un girone come nel 2021; le difficoltà del 2022 tra Champions ed Europa League dove mancava qualcosa per essere competitivi (e di conseguenza la necessità di imparare); infine la notte di Dublino facendo esperienza di tutto ciò che è stato.

In Europa il detto di Gasperini “vincere o imparare” è abbastanza consolidato, con l’obiettivo di arrivare a traguardi sempre più importanti: non porsi limiti a tal punto che l’unica avversaria dell’Atalanta diventa soltanto l’Atalanta stessa (capace di vincere e perdere contro chiunque).

Alzare l’asticella senza porsi limiti: un po’ come Goku quando dice a Babidi che la sua attuale trasformazione non è ancora la sua forma definitiva. Stessa cosa l’Atalanta in Europa perché 8 punti con 5 goal fatti, zero subiti in Champions e le prime otto ad un passo, sottolineano quanto la Dea sia diventata un colosso tanto da rendere possibile l’impossibile.

L’Atalanta ha una rosa competitiva, completa, sgrezzata e che brilla sotto le stelle: con il vantaggio di crescere senza sapere quando ci sarà l’ultimo picco, e chissà che pagina di storia scriverà ancora Gian Piero Gasperini. Non resta che prendere i popcorn e godersi questo ennesimo, grande, viaggio nerazzurro.