Atalanta, Boga: «Quest’anno farò vedere il vero me. Sono pronto a far divertire»

Jeremie Boga, attaccante dell’Atalanta, ha parlato della nuova stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

ATALANTA – «Da quando sono arrivato qui mi sono divertito poco per tanti motivi. Non ero in condizioni e la squadra ha iniziato a rallentare. Ora sono pronto a divertirmi e a divertire. Posso fare molto di più di quanto fatto vedere in questi mesi. L’anno buono è questo».

GOL – «Strano per me chiudere a zero. I gol li so fare, ma quando non arrivano cerchi di capire cosa non funziona. Voglio essere più cattivo e non perdo la fiducia. Ruolo? So di poter giocare in diverse posizioni e può essere un vantaggio».

MOMENTI BELLI – «Il gol contro il Bayer Leverkusen e la vittoria di Bologna».

GASPERINI – «Preparazione e lavoro fisico uguali a quelli di Conte».