Atalanta Bologna: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Atalanta e Bologna: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Atalanta e Bologna. Le due squadre sono in lotta per la Champions League e in palio ci sono punti pesantissimi. Per la squadra di Gasperini c’è da dimenticare la debacle di San Siro contro l’Inter (4-0). Per Thiago Motta c’è tutta la voglia di confermare di essere al pari delle squadre in lotta per l’Europa. Dietro la Roma corre e un passo falso potrebbe costare caro da una parte o dall’altra. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lucumì; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

Atalanta-Bologna: orario e dove vederla

Atalanta-Bologna gara delle ore 18:00 della domenica, che proseguirà con la ventisettesima giornata della Serie A, l’ottava del girone di ritorno. Al Gewiss Stadium sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.