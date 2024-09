Atalanta, ecco i CONVOCATI per l'Arsenal: la lista UFFICIALE

Gasperini ha reso noto i nomi che prenderanno parte alla sfida di Champions League contro l’Arsenal

Tempo di Champions League per l’Atalanta. Il tecnico Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la sfida interna contro l’Arsenal. Gli indisponibili sono Toloi, Godfrey e Scalvini in difesa più Scamacca in attacco.

– Bellanova Raoul (16)

– Brescianini Marco (44)

– Carnesecchi Marco (29)

– Cuadrado Juan (7)

– De Ketelaere Charles (17)

– Del Lungo Tommaso (49)

– de Roon Marten (15)

– Djimsiti Berat (19)

– Éderson (13)

– Hien Isak (4)

– Kolašinac Sead (23)

– Kossounou Odilon (3)

– Lookman Ademola (11)

– Palestra Marco (27)

– Pašalić Mario (8)

– Retegui Mateo (32)

– Rossi Francesco (31)

– Ruggeri Matteo (22)

– Rui Patrício (28)

– Samardžić Lazar (24)

– Vlahović Vanja (48)

– Zaniolo Nicolò (10)

– Zappacosta Davide (77)