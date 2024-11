Atalanta, i convocati in Nazionale per gli impegni di Nations League: otto giocatori nerazzurri presi in considerazione.

Sono 8 i giocatori dell’Atalanta della prima squadra impegnati con le rispettive nazionali in questa finestra di novembre dedicata agli impegni internazionali. Sei in nazionale maggiore e due nelle selezioni Under.

A partire dalle partite di UEFA Nations League:

Isak Hien nella Svezia per le gare contro la Slovacchia (Solna, sabato 16 novembre) e Azerbaigian (Solna, martedì 19 novembre).

Mario Pašalić nella Croazia per le gare contro la Scozia (Glasgow, venerdì 15 novembre) e Portogallo (Spalato, lunedì 18 novembre).

Mateo Retegui nell’Italia per le gare con il Belgio (Bruxelles, giovedì 14 novembre) e Francia (Milano, domenica 17 novembre).

Lazar Samardžić nella Serbia per le gare contro la Svizzera (Zurigo, venerdì 15 novembre) e la Danimarca (Leskovac, lunedì 18 novembre).

Per le qualificazioni alla Coppa d’Africa sono stati convocati:

Ademola Lookman nella Nigeria per le partite contro il Benin (Abjian, giovedì 14 novembre) e Ruanda (Uyo, lunedì 18 novembre).

Ibrahim Sulemana nel Ghana per le partite contro Angola (Belas, venerdì 15 novembre) e Niger (Accra, lunedì 18 novembre).

Nelle selezioni Under sono invece stati chiamati:

Marco Palestra e Matteo Ruggeri nell’Italia U21 per le partite amichevoli contro la Francia (Empoli, venerdì 15 novembre e La Spezia, martedì 19 novembre).