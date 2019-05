Atalanta, una Coppa per tre: Gasperini si affida a Gomez, Ilicic e Zapata

Atalanta, per la finale di Coppa Italia mister Gasperini si affida al trio delle meraviglie: Gomez, Ilicic e Zapata

L’Atalanta, in vista della finale di Coppa Italia di domani sera conto la Lazio, vanta un’arma in più. Anzi, ben tre. Perché mister Gasperini sa di poter contare su un fronte offensivo talmente prolifico da aver fatto della Dea il miglior attacco dell’intera Serie A. Davanti alla Juve, davanti al Napoli.

Merito di un collettivo che corre e crea come probabilmente nessun altro in Italia. Merito, al momento della finalizzazione, anche e soprattutto di Ilicic, Gomez e Zapata. In tre capaci finora di sommare la bellezza di 49 reti e 30 assist stagionali. Inzaghi e la Lazio, insomma, sono avvisati.