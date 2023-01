Atalanta, De Roon: «Siamo contenti di come abbiamo giocato. Con tre gol di solito vinci, peccato»

Marten De Roon, in zona mista, ha commentato la partita dell’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta

ATALANTA IN RIPRESA – «Le ultime partite prima della sosta non sono andate bene, ora stiamo facendo tanti gol ed è tanta roba. Peccato che non abbiamo vinto, di solito con 3 gol riesci a vincere. Siamo contenti di come abbiamo giocato nelle ultime gare».

JUVE – «La Juve non molla mai, ha tanta qualità e torna sempre. Noi guardiamo a noi stessi e puntiamo ai primi posti».

