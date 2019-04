Atalanta, finalmente il nuovo stadio: si chiamerà Gewiss Arena

Al via i lavori per la modernizzazione dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia: entro il 2021 sarà inaugurata la nuova Gewiss Arena

Ci siamo, finalmente è arrivato il momento del uovo stadio dell’Atalanta. Il direttore operativo Roberto Spagnolo ha annunciato che ci saranno dei lavori per la modernizzazione dell’Atleti Azzurri d’Italia che entro il 2021 si chiamerà Gewiss Arena. I lavori partiranno già da martedì, con la demolizione della Curva Nord che dovrebbe essere pronta per Settembre. Non è da escludere che le prime partite casalinghe della prossima stagione vengano giocate in campo neutro, ma la Dea punta sempre più in alto.