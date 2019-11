Atalanta, 28 tifosi denunciati per i disordini del febbraio scorso contro la Fiorentina

Atalanta, la Digos ha denunciato 28 supporters dei bergamaschi per quanto accaduto a febbraio dopo il match contro la Fiorentina

Sono arrivati i primi provvedimenti per quanto accaduto a febbraio scorso nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. Ad oggi sono arrivati i primi provvedimenti e riguardano 28 ultras atalantini accusati di essere in possesso di oggetti atti ad offendere e di travisamento. Per due di loro c’è anche l’accusa di istigazione a delinquere.

Tutto ciò però non risulta chiaro agli occhi del sindaco di Bergamo Giorgio Gori che afferma: «Questa è solo una parte della verità, non ci aiuta a capire perchè 30 tifosi atalantini siano finiti in ospedale».