Atalanta, Freuler: «Non molliamo mai. Udinese gara importante»

Remo Freuler ha commentato la vittoria ottenuta dall’Atalanta contro la Lazio: le dichiarazioni del centrocampista

Remo Freluer, centrocampista dell’Atalanta, commentato con entusiasmo il successo in rimonta sulla Lazio.

PARTITA – «Non molliamo mai. Come la città e tutti i bergamaschi. Non abbiamo iniziato bene ma poi abbiamo preso la partita in mano. Alla fine abbiamo meritato la vittoria. Nei primi 20′ non eravamo troppo ordinati, poi però abbiamo giocato con grande testa, tecnica e intensità».

GOL – «Trovare il gol prima dell’intervallo è stato importante, ma abbiamo sbagliato veramente poco già da prima».

UDINESE – «Altra gara importante per la classifica vista la vittoria della Roma».