Sportiello sfida la sua ex Atalanta e punta in alto: «Voglio la Nazionale»

Marco Sportiello è ripartito da Frosinone e sfiderà subito la sua ex Atalanta: ecco le parole dell’estremo difensore a La Gazzetta dello Sport

Dopo la stagione da protagonista alla Fiorentina, Marco Sportiello ha deciso di intraprendere una nuova avventura al Frosinone. Questa sera i ciociari sono attesi dalla sfida contro la sua ex Atalanta, ecco l’analisi dell’estremo difensore: «È la squadra peggiore che si possa incontrare ora. Ci sarà da soffrire, ma sappiamo di avere la armi per far male. Pericoli? Zapata è forte e Gomez inventa. E occhio a Masiello e Toloi nel gioco aereo». Un addio, quello alla Dea, ricco di polemiche: «Spiace per come è finita, ma gli screzi sono il passato. Come sarà l’accoglienza? Purtroppo negativa. Spiace per quanto accaduto, ma la Dea è nel cuore e il pubblico sa che ho dato tutto».

Dopo alcune stagioni tra alti e bassi, Marco Sportiello vuole tornare al top e non nasconde l’obiettivo personale di approdare in Nazionale: «Ci sono tanti portieri forti, ma credo sia bello e giusto puntarci». Infine, nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il portiere ha parlato dei suoi modelli: «Buffon, non mi stupirei di vederlo ancora in azzurro. Poi Handanovic, professionista esemplare, e Lloris. Spesso sottovalutato, è una sicurezza. In Italia? Dopo Gigi c’è Perin, l’anno scorso il top per rendimento. Tra i giovani Meret, qualità e personalità. Non a caso il Napoli ha puntato su di lui».