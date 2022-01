Atalanta, Gasperini blinda Muriel: «Calciatore importantissimo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato del caso Muriel, togliendolo dal mercato

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa ha parlato anche di Luis Muriel di cui tanto si è detto sul suo possibile futuro lontano da Bergamo.

FUTURO MURIEL – «L’arrivo di Boga non riguarda per nulla Muriel, è un giocatore importantissimo. Ha finito in crescendo per quanto riguarda la condizione, nelle ultime gare ha espresso le sue caratteristiche. Non possiamo fare raffronti col passato, bisogna pensare al presente: prima della pausa c’era la sensazione di avere un giocatore pronto, può darci molto. Le migliori stagioni sono state quelle in cui è stato presente in tutte le gare, qualche volta entrando dall’inizio o a gara in corso: così è stato un giocatore protagonista, abbiamo bisogno di quel Muriel lì, in quelle condizioni ci può dare un aiuto. Può fare tutto, quando ci sono più soluzioni è difficile per gli attaccanti giocare tutta la partita, non lo fa nessuno».

