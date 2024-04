Atalanta, Gasperini: «Questa vittoria è come una coppa»

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo l’andata dei quarti di Europa League contro il Liverpool

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Liverpool-Atalanta, andata dei quarti di finale di Europa League terminata 0-3.

EMOZIONI – «La felicità è questa, abbiamo giocato in uno stadio storico, contro una formazione di cui avete accennato i numeri. Avevamo vinto qualche anno fa a Liverpool in Champions, ma non c’era pubblico per via del Covid. Quella di stasera ha tutto un altro sapore. È bellissimo vedere quanta soddisfazione e quanto entusiasmo c’è nella gente che ci ha seguito».

PARTITA – «Effettivamente è un risultato straordinario, importante, chiaramente per l’Atalanta, per la sua storia, per tutti i tifosi arrivati fin qui con un entusiasmo incredibile, con la società qui presente. Giocare un quarto di finale a Liverpool, di Europa League, era un grande traguardo, un grande orgoglio. È l’unico risultato che rimane, non sempre si raggiungono trofei o coppe, quando si superano i propri obiettivi rimane come una vittoria».

SCAMACCA – «Lui sta facendo un percorso di crescita importante, per ambire a essere un giocatore di altissimo livello. I mezzi li ha indubbiamente, vale anche per De Ketelaere, hanno una qualità tecnica importante. La partita di questa sera deve essere un’iniezione di fiducia. Spesso ha dei momenti nella gara: il primo quarto d’ora l’ha fatto molto bene, poi si spegne, perde in fiducia, si assenta un po’ e non è più lo stesso giocatore. Oggi l’ha fatto per novanta minuti, forse per la prima volta. Solo così diventerà un giocatore di alto livello come sono i mezzi a sua disposizione».