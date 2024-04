“Re Mida” Gian Piero Gasperini: all’Atalanta incassi da 520 milioni

Ecco quanto ha incassato l’Atalanta con Gian Piero Gasperini: i numeri d’oro dalla stagione 2019/2020 fino ad ora

Gian Piero Gasperini per l’Atalanta non è soltanto il migliore allenatore della storia nerazzurra, ma anche una vera e propria miniera d’oro per la Dea: analizzando la situazione dalla stagione 2019-2020.

Come riportato da Trasfermarkt, l’Atalanta con Gasperini ha venduto 70 calciatori incassando un totale di 520,21 milioni di euro: il migliore in Italia e secondo soltanto da Simeone.