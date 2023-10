Al Gewiss Stadium, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Gewiss Stadium, Atalanta e Genoa si affrontano nel match valido per la settima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Atalanta-Genoa 0-0: sintesi e moviola

15′ OCCASIONE GENOA! Ekuban prova il sinistro da lontano e la palla finisce fuori di pochissimo. Rinvio Atalanta.

12′ Azione dell’Atalanta tra Scamacca, De Ketelaere per Lookman largo a sinistra. Palla in mezzo e deviazione in calcio d’angolo.

9′ Dopo l’inizio in avanti della Dea il Genoa prova a costruire gioco. Difesa atalantina sempre attenta.

5′ Punizione di Malinovskyi, ma Carnesecchi para.

3′ Fallo di De Ketelaere su Gudmundsson. Punizione Genoa

1′ OCCASIONE ATALANTA: Passaggio di Lookman verso Scamacca che si gira tentando il tiro, ma il portiere genoano para senza problemi.

E’ COMINCIATA ATALANTA-GENOA

