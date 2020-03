Atalanta, giorno di riposo per i nerazzurri: domani si torna in campo

Atalanta, Gasperini ha concesso un giorno di riposo ai suoi. Domani la ripresa sui campi del centro ‘Bortolotti’ di Zingonia

Un giorno di riposo per poter recuperare al meglio in vista del match contro il Valencia. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini non scenderà in campo quest’oggi, i lavori riprenderanno direttamente domani sui campi del centro ‘Bortolotti’ di Zingonia.

Ancora differenziato per Rafa Toloi: il difensore brasiliano, dopo l’assenza di Lecce, potrebbe rimanere fuori anche dagli ottavi di ritorno di Champions League.