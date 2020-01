Atalanta, Gomez: «Non pensiamo alla Champions League»

Il capitano dell’Atalanta Gomez ha parlato della sfida di Champions League contro il Valencia

Alejandro Gomez è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito alla sfida di Champions League contro il Valencia: «Manca ancora tanto e non possiamo pensare solo a quella partita. Dobbiamo pensare al campionato per tornare in Europa».

«Il campionato è il nostro vero obiettivo. È difficile arrivare in Champions, soprattutto nel campionato italiano dove fino all’ultima giornata devi lottare e non c’è un grande divario», ha concluso il capitano dell’Atalanta.