Atalanta, Gomez: «Questa squadra non muore mai»

Alejandro Gomez, capitano dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in rimonta contro la Roma.

GOMEZ – «C’è la voglia di voler fare sempre di più. L’obiettivo è quello di entrare di nuovo in Champions League perchè ci da prestigio, oggi è stata una grande vittoria contro una squadra importante. E’ un bel mattone che mettiamo. Siamo una squadra che fino all’ultimo minuto continua a correre, ed è questo il motivo per il quale questa squadra non è morta mai. Oggi è stato un bel regalo di compleanno mentre mercoledì sarà una bella partita per poterci giocare la qualificazione a Valencia».