Infortuni Atalanta, le condizioni dei nerazzurri in vista della sfida con la Juve. Il punto

Le ultime sulle condizioni fisiche dei calciatori dell’Atalanta in vista del recupero di Serie A contro la Juve. Tutti i dettagli

Arrivano novità importanti in casa Atalanta dopo il pareggio per 0-0 ad Udine. I nerazzurri si preparano infatti ad affrontare la Juve nel recupero di Serie A. Di seguito le condizioni degli infortunati.

REPORT ATALANTA – «Dopo i 10 punti di sutura di ieri, Djimsiti è ritornato ad allenarsi individualmente insieme a Retegui, Cuadrado e Scamacca.

Allenamento mattutino completo per chi non ha giocato o giocato poco a Udine; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio».