Atalanta, occhi puntati su Luiz Felipe della Lazio: i dettagli

Atalanta, occhi puntati su Luiz Felipe della Lazio: il difensore può diventare una pista concreta qualora dovesse saltare Demiral

Il mercato di Lazio e Atalanta potrebbe presto intrecciarsi. Come riferito da Gianluca Di Marzio, se dovesse andare in porto la trattativa tra gli orobici e il Tottenham per la cessione di Romero, la società di Percassi potrebbe bussare alla porta di Tare per Luiz Felipe, viste anche le difficoltà nell’arrivare a Demiral.

Gasperini avrebbe già dato il suo ok e il giocatore sarebbe affascinato dalla possibilità di giocare la Champions League. La trattativa non appare comunque semplice: la Lazio parte da una valutazione di 20 milioni più bonus.