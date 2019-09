Atalanta: Malinovskyi e le prove d’intensità

Nei pochi minuti giocati con l’Atalanta, Malinosky ha dimostrato grande intraprendenza nei contrasti. Ha numeri da record

Per il momento, Malinovskyi ha giocato complessivamente 59′ con l’Atalanta. Attualmente Gasperini lo vede trequartista, alternativa di Gomez, e non come mediano.

Nei pochi minuti giocati, il centrocampista ucraino ha mostrato un’intensità fuori dal normale. Malinovskyi ha per ora l’enorme media di 6.1 tackles vinti ogni 90′. Solo Tomovic per il momento ha fatto meglio di lui (che però ha giocato appena 26′). Insomma, vedremo quanto Gasperini ci metterà per renderlo titolare della Dea.