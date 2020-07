Atalanta, Marino: «Muriel sta bene, domani si allena»

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima della partita contro il Brescia

JUVENTUS E PSG – «Ci godiamo il momento e la bella prestazione contro la Juventus. Purtroppo nel calcio non si vince ai punti. Il Psg ha un gruppo di grandi talenti. Per affrontare una squadra del genere ci vuole grande organizzazione. Dovremo essere bravi ad affrontare grandi campioni. La squadra sta acquisendo grande consapevolezza dei propri mezzi. Abbiamo ancora degli obiettivi, come il campionato e la Champions».

CONDIZIONI MURIEL – «Muriel sta bene, domani si allena. È scivolato in casa, niente di che».