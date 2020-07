Atalanta, Marino: «Sampdoria? Sfida importante per la classifica»

Il direttore sportivo dell’Atalanta, Umberto Marino, è stato intervistato da Sky Sport prima del match contro la Sampdoria

SAMPDORIA – «Dobbiamo pensare alla gara contro la Sampdoria, bisogna essere pragmatici. La sfida di questa sera è importante per la classifica e per rimanere aggrappati nel gruppo delle prime quattro per poi partecipare alla Champions League».

ATTEGGIAMENTO – «Con Gasperini non esiste alcuna euforia, esistono il lavoro e la concentrazione. Bisogna affrontare ogni gara come se fosse la finale della Coppa del Mondo. Cerchiamo di pensare il meno possibile al sorteggio della Final Eight della Champions League».

JUVENTUS – «Pensiamo prima alla gara contro la Sampdoria e poi penseremo al match di sabato contro la Juventus».