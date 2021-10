Domenico Morfeo, ex centrocampista di Milan e Atalanta, in un’ intervista a la Gazzeta dello Sport ha detto la sua sulla sfida di questa sera

Domenico Morfeo, ex centrocampista di Milan e Atalanta, in un’ intervista a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla sfida di questa sera al Gewiss Stadium, con un focus specifico su Brahim Diaz e Matteo Pessina. Ecco le sue parole:

BRAHIM DIAZ E PESSINA – «Sono due giocatori molto diversi. Pessina è molto più centrocampista, potrebbe fare tranquillamente la mezzala. Ha capacità d’inserimento, capisce i tempi di gioco ed è bravo vicino alla porta avversaria. Brahim Diaz, invece, è più un numero dieci classico, uno che agisce vicino alla prima punta e cerca di suggerire il passaggio filtrante».

CHI PREFERISCE – «Faccio fatica a scegliere. Pessina mi piace per la sua duttilità. Ripeto: in qualsiasi posto del centrocampo lo metti, lui sa come muoversi e che cosa fare. Sulla trequarti se la cava bene, anche se non ha le invenzioni che normalmente caratterizzano i fantasisti. Brahim Diaz, nonostante non sia un colosso, regge bene l’urto con i difensori e ha una notevole capacità di palleggio e di dribbling. E poi vede la giocata, intuisce il movimento dei compagni. E si fa trovare pronto anche sotto porta».

