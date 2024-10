Ritorno alla normale amministrazione in casa: Atalanta Monza 1999/2000

L’Atalanta di Vavassori ritorna a vincere davanti al proprio pubblico dopo un mese battendo il Monza nel campionato 1999-2000

Per l’Atalanta l’imbattibilità interna è sempre stata una tradizione, e quando non si vince da troppo tempo tra le mura amiche si rischia di perdere punti pesanti: che sia UEFA, salvezza o nel caso della sfida contro il Monza del 99-2000 per una promozione in Serie A.

Quella dei Vavaboys, Atalanta embrionale di quella che l’anno dopo avrebbe sorpreso tutti, è un blocco che sta attraversando il suo rush finale verso la conquista dell’obiettivo finale, ma non vince in casa da più di un mese (precisamente contro il Ravenna).

L’occasione arriva con un Monza in piena lotta salvezza, ed è subito normale amministrazione sotto tutti i punti di vista: lancio di Gallo, assist di Rossini e Cristiano Doni porta in vantaggio i suoi. Damiano Zenoni con una conclusione piatta ma precisa fa il secondo mentre Caccia sigla il 3-0 con un pallonetto (dopo che si è visto annullare due goal). I biancorossi segnano alla fine con Ambrosi però il risultato non cambia: 3-1 e Atalanta sempre più vicina alla Serie A.