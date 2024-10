Atalanta Monza 2-0: Samardzic porta la Dea ai piani alti

Al Gewiss Stadium il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra Atalanta Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Monza, valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

ATALANTA MONZA LIVE: LA CRONACA DEL MATCH

FINISCE QUI: ATALANTA- MONZA 2-0

90′ CAMBIO ATALANTA. Dentro Kossounou, fuori Retegui.

88′ GOAL ZAPPACOSTA! Silurata del numero 77 nerazzurro dalla sinistra che batte Turati.

86′ CAMBIO PER IL MONZA. Dentro Forson, fuori D’Ambrosio.

85′ SAMARDZIC! Dribbla tra i difensori del Monza, conclusione e la difesa del Monza rischa l’autogoal

83′ Punizione di Kyriakopoulos, Carnesecchi in volata devia in angolo.

81′ AMMONIZIONE CALDIROLA. Fallo su Retegui, cartellino giallo.

76′ AMMONIZIONE MALDINI. Fallo ai danni di Kolasinac e punizione Atalanta

75′ KOLASINAC! Occasione nerazzurra con il difensore che si trova a tu per tu con il portiere, ma Turati si fa trovare pronti.

72′ CUADRADO! Corsa dirompente dell’ex Juve che potrebbe mettere la firma sul 2-0, ma la difesa del Monza devia in calcio d’angolo.

71′ CAMBI PER IL MONZA. Dentro Valoti, Maldini e Caprari; fuori Mota Carvalho, Vignato, Pessina.

70′ GOAL DELL’ATALANTA! Grandissimo pallone di Zaniolo che appoggia per Retegui. Il centravanti stoppa serve l’ex Udinese che batte Turati.

68′ Cross in mezzo di Samardzic a cercare Zaniolo, ma la palla è fuori.

65′ CAMBIO ATALANTA. Dentro Zaniolo, fuori CDK

64′ DE KETELAERE! Conclusione rasoterra dalla sinistra. e Turati para

58′ GOAL DEL MONZA ANNULLATO! Cross in mezzo di Ederson, colpo di testa di Djuric che mette la palla in rete. La rete viene però annullata per una spinta ai danni del brasiliano.

57′ CAMBIO ATALANTA: Dentro Zappacosta e Cuadrado, fuori Bellanova e Ruggeri

55′ AMMONIZIONE ATALANTA. Ruggeri commette fallo sulla sinistra ed è cartellino giallo.

52′ AMMONIZIONE MONZA. Bianco subisce fallo da Djimsiti ed è cartellino giallo.

51′ Sospetto rigore per l’Atalanta. Atterrato in area Samardzic, ma ancora una volta per l’arbitro è tutto regolare.

48′ Contatto in area tra Pablo Marì e Retegui. Per l’arbitro tutto regolare.

46′ CONCLUSIONE MONZA! Pedro Pereira prova la conclusione da lontano, Carnesecchi devia. Inizio sprint del Monza.

45′ CAMBIO ATALANTA: Dentro Samardzic, fuori Lookman

45′ CAMBIO MONZA: Dentro Djuric, fuori Maric

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

Due minuti di recupero

41′ OCCASIONE MONZA! Bianco in contropiede tenta la conclusione da lontano. Carnesecchi para, ma non blocca. Biancorossi più pericolosi.

39′ Fallo di Pessina su Lookman. Punizione Atalanta

36′ LOOKMAN! Conclusione alta per il giocatore atalantino. Ancora 0-0.

33′ De Ketelaere serve perfettamente Djimsiti che invece di tirare serve in mezzo Retegui che però perde palla.

32′ Match per ora molto equilibrato.

27′ Fallo di Hien a Dani Mota. Punizione Monza

21′ DE ROON! Conclusione da fuori del centrocampista dell’Atalanta. Palla abbondantemente fuori.

18′ Brutto colpo di De Roon che subisce un colpo al mento da Maric. Nessun cartellino giallo

15′ Conclusione ancora di CDK. Pallone nuovamente ribattuto dalla difesa biancorossa.

6′ De Ketelaere prova ad infilarsi, ma la difesa del Monza ribatte senza problemi.

4′ RETEGUI! Conclusione per il centravanti dell’Atalanta

2′ Duello molto serrato a centrocampo con l’Atalanta che prova a costruire gioco.

E’ COMINCIATA ATALANTA MONZA

ATALANTA MONZA FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Monza (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Mari, Caldirola; Pereira, Pessina, Bianco, Kyrikopoulos; Mota, Vignato; Maric. All. Nesta