Atalanta, Muriel: «Perso per due errori. Ora testa alla Serie A»

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di SportMediaset al termine del match di Champions League contro il Real Madrid.

«Siamo partiti forti con la voglia di fare la nostra partita. Peccato perché i due gol subiti sono arrivati da due errori. Siamo lì, in crescita. Vogliamo fare il nostro calcio. Ora pensiamo alla Serie A per poter giocare anche l’anno prossimo in Champions».