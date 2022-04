Atalanta, novità sulle condizioni di Maehle e Koopmeiners. Ecco come stanno gli uomini di Gasperini

Dopo un giorno di riposo, sono ripresi gli allenamenti al Centro Bortolotti. Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana in preparazione alla sfida di campionato con la Salernitana in programma lunedì sera al Gewiss Stadium: Mæhle si è allenato in gruppo, mentre Koopmeiners e Pezzella hanno lavorato a parte.

Domani, sabato 30 aprile, è in programma un altro allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.