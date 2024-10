L’Atalanta e le “polemiche” sul gioco di luci allo stadio: l’opinione dei tifosi nerazzurri sui social

L’opinione dei tifosi dell’Atalanta sui social sul “Light Show” proposto al Gewiss Stadium: tra polemiche, approvazioni e molto altro

L’Atalanta contro il Verona ha proposto il suo gioco di luci al Gewiss Stadium nel momento delle formazioni ufficiali: una situazione che ha spezzato la tifoseria tra chi ha approvato sto moderno pre-partita e chi invece, come la Curva Nord, lo ha reputato esagerato e non in linea con l’atmosfera stadio orobica. Ecco l’opinione dei tifosi nerazzurri raccolte sui social.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 797 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza chiari: il 67% approva il nuovo gioco di luci per le partite interne dell’Atalanta; il restante 33% preferirebbe farne a meno ritenendolo poco coerente per la Dea.