O’Riley Atalanta, NUOVA OFFERTA per il centrocampista del Celtic. Filtra ottimismo nerazzurro

Altro tentativo dell’Atalanta per Matt O’Riley (legato all’affare Koopmeiners): alzata l’OFFERTA nerazzurra sul mercato

Altro giro, altra novità interessante in casa Atalanta: dopo aver lanciato la prima offerta di mercato per Nico Gonzalez, i nerazzurri sono pronti a rilanciare nuovamente per il centrocampista Matt O’Riley (affare legato a Koopmeiners).

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, a breve l’Atalanta farà una nuova offerta per Matt O’Riley: ancora seguito fortemente dai nerazzurri. 20 milioni più bonus per avvicinarsi ai 25/27 richiesti dal Celtic.