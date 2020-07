Atalanta, Pasalic: «Vittoria importante, gran prova difensiva»

Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta, è intervenuto sul sito ufficiale del club nerazzurro al termine del match col Napoli

«Il Napoli è partito bene in queste partite della ripresa, però noi abbiamo fato una gara ottima soprattutto in difesa, facendo i soliti gol. Vittoria molto importante che ci dà una spinta in avanti. Abbiamo fatto gol dopo due-tre minuti nel secondo tempo e dopo è stato più facile gestire la partita».