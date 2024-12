Atalanta Real Madrid, Percassi: «Un onore sfidarli a casa nostra»

L’ad dell’Atalanta è intervenuto per parlare dell’imminente big match di Champions League contro il Real Madrid

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky della sfida da sogno per la Dea ovvero quella in casa contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

SENSAZIONI – «Venerdì è stata una grande partita, ma dovendone giocare un’altra importante stasera abbiamo pensato a questa. Per l’Atalanta sarà uno spettacolo e un grande onore giocare contro il club più titolato al mondo a casa nostra»

FAVORITA – «Questo ambiente è sempre stato bravo a non perdere di vista la realtà, dire questo mi sembra inopportuno visti i nomi del Real. Faremo la nostra gara, ma ci vogliono umiltà e piedi per terra. Sarà difficile, ma è normale giocando contro i più forti»

CHI PRENDEREBBE DAL REAL? – «Se uno dovesse scegliere, magari Vinicius»

UNDER 23 – «La storia dell’Atalanta è legata al Settore Giovanile. Grazie prima a mio papà e poi anche con l’arrivo di Pagliuca è stato investito tanto, sulle squadre e sulle strutture. Per noi è fondamentale e portare giocatori in prima squadra una necessità, ma anche un orgoglio»