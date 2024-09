Atalanta, il REPORT sugli INFORTUNATI: novità Zaniolo e Kolasinac, le CONDIZIONI

Le condizioni dei calciatori infortunati dell’Atalanta dopo l’ultimo allenamento dei nerazzurri. I dettagli

Arrivano novità dal ritiro dell’Atalanta, con gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati in vista dalla ripresa della Serie A. Focus particolare sul nuovo arrivato Nicolò Zaniolo e Senad Kolasinac.

REPORT ALLENAMENTO – «Zaniolo: lavoro individuale in campo.

Sulemana: lavoro individuale in campo.

Kolasinac: lavoro individuale.

Djimsiti: lavoro individuale.

Scalvini: terapie.

Scamacca: terapie.

Nazionali: oggi sono rientrati a Zingonia Brescianini (in gruppo), Retegui (in gruppo), Bellanova (lavoro di scarico dopo i 63 minuti giocati ieri con la Nazionale italiana), De Ketelaere (in gruppo), Hien (in gruppo), Pasalic (in gruppo) e Samardzic (in gruppo).

Oggi seduta pomeridiana».