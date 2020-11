Atalanta, le scelte di Gasperini contro l’Inter: deciso il tridente

L’Atalanta domani ospiterà l’Inter per il match di campionato. Gasperini potrebbe puntare sul trio Zapata, Ilicic-Gomez in attacco

L’Atalanta vuole subito rialzarsi dopo il pesante 5-0 casalingo in Champions League contro il Liverpool.

Gasperini cerca il riscatto contro l’Inter nel match di domani in campionato, in un incrocio delicato per entrambe le squadre. Se a centrocampo potrebbe esserci spazio per la prima volta in stagione per Pessina, nel tridente offensivo il tecnico nerazzurro sembra orientato ad affidarsi al trio composto da Zapata, Ilicic e Gomez come riporta Tuttosport.