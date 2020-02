Atalanta, si pensa al Sassuolo: da verificare le condizioni di Djimsiti

Archiviata la sfida di Champions League l’Atalanta scende in campo per il test match con il Breno. Da valutare le condizioni di Djimsiti

(dal nostro inviato a Bergamo, Patrick Iannarelli) – Difficile mantenere la concentrazione dopo un risultato simile, ma l’Atalanta di Gian Piero Gasperini deve assolutamente ripartire.

I nerazzurri scenderanno in campo per il test amichevole contro il Breno per preparare al meglio la sfida di domenica con i neroverdi. Da valutare le condizioni di Djimsiti, costretto a fermarsi prima del match contro gli spagnoli.