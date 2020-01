Atalanta Spal: come Semplici ha ingabbiato Gasperini

La Spal di Semplici ha messo in grossa difficoltà l’Atalanta. Gli ospiti hanno fatto grande densità per vie centrali

Un’Atalanta meno brillante del solito ha sofferto molto contro la Spal. Per larghe fasi del match ha patito l’intensità avversaria, con i bergamaschi poco precisi nei duelli e nei contrasti (e il gol di Valoti ne è un esempio).

La Spal di Semplici non si è barricata dietro, anzi spesso si è alzata per pressare in avanti gli avversari. LAtalanta ha faticato diverse volte nell’impostare in modo pulito da dietro. Un esempio nella slide sopra: 532 molto corto degli ospiti, compatti in zona palla. L’Atalanta non riesce a trovare ricezioni centrali. Inoltre, l’assenza di un esterno di ruolo a destra ha impedito a Gasperini di sfruttare bene come al solito entrambe le corsie esterne.