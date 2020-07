Atalanta, tutti pazzi per Pessina: al Milan costerebbe la metà

Matteo Pessina piace a tutti: intorno al giocatore dell’Atalanta è pronta a scatenarsi una vera e propria asta

Tutti pazzi per Matteo Pessina. Così la Gazzetta dello Sport sul talento del Verona che sta incantando, così come il club scaligero, in questa stagione. E così sul centrocampista dell’Atalanta (ceduto dal Milan tre estati fa nell’operazione Kessie-Conti) è pronta a scatenarsi un’asta.

Secondo La Rosea Pessina difficilmente tornerà e rimarrà alla corte di Gasperini. Ecco perchè la Roma si è interessata al giocatore, così come il Milan che al momento della cessione alla Dea ha ottenuto un diritto sul 50% della rivendita e in virtù di questa clausola pagherebbe solo la metà il cartellino del giocatore.