Atalanta Under 23: "La Scuola allo Stadio" e novità biglietti

L’Atalanta Under 23 tra “La Scuola allo Stadio” e i biglietti per le partite contro Novara e Lumezzane. Tutti i dettagli nerazzurri

Atalanta Under 23 a pieno regime in Serie C, con una classifica che sorride (oltre che ad una squadra piena di talenti). Ecco le novità tra “La Scuola allo Stadio” e i biglietti contro Novara e Lumezzane. Ecco i comunicati.

SCUOLA ALLO STADIO – Primo appuntamento per l’edizione del 2024 de “La Scuola allo Stadio”, il progetto socio-educativo promosso e organizzato dalla Società, rivolto prevalentemente agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, e giunto alla sua ventunesima edizione.

Ospiti di questo primo incontro il difensore dell’Atalanta U23 Alberto Masi e il difensore dell’U17 nerazzurra Andrei Racu che hanno risposto alle domande e alle curiosità di oltre trecento studenti appartenenti a 14 classi provenienti dall’Istituto Superiore “Belotti” di Bergamo, dall’Istituto Superiore “Galli” di Bergamo, dall’I.T.I.S. “Paleocapa” di Bergamo, Dall’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Pesenti” di Bergamo, dall’Istituto Tecnico “Rubini” di Romano di Lombardia e dal Liceo Scientifico “Mascheroni” di Bergamo.

BIGLIETTI NOVARA – Sabato 2 marzo l’Atalanta Under 23 ospiterà il Novara al comunale di Caravaggio, l’incontro è valido quale 29ª giornata-10ª di ritorno del campionato di Serie C NOW 2023/24. I biglietti per assistere alla partita saranno disponibili dalle 10 di lunedì 26 Febbraio e lo saranno sino all’inizio della partita.

Anche in occasione della partita con il Novara è previsto il biglietto OMAGGIO per gli Under 14: ogni ordine di acquisto deve contenere almeno un biglietto a tariffa INTERO o OVER 65.

Si segnala che il giorno della partita, in caso di acquisto alla biglietteria di via Olimpia a Caravaggio, sono previsti prezzi diversi sia per i tagliandi a tariffa intero che per quelli a tariffa Over 65.

SETTORE PREZZO INTERO PREZZO OVER 65 PREZZO INTERO BIGLIETTERIA VIA OLIMPIA – CARAVAGGIO PREZZO OVER 65 BIGLIETTERIA VIA OLIMPIA – CARAVAGGIO Tribuna € 10 € 5 € 14 € 10

BIGLIETTI LUMEZZANE – Nuovo impegno casalingo per l’Atalanta U23 che dopo il Novara ospiterà al comunale di Caravaggio il Lumezzane: l’incontro è in programma martedì 5 Marzo con inizio alle 18.30 ed è valido quale 30ª giornata-11ª di ritorno del campionato di Serie C NOW 2023/24.

I biglietti per assistere alla partita saranno disponibili dalle 10 di martedì 27 Febbraio e lo saranno sino all’inizio della partita. Anche in occasione della partita con il Lumezzane è previsto il biglietto OMAGGIO per gli Under 14: ogni ordine di acquisto deve contenere almeno un biglietto a tariffa INTERO o OVER 65.

Si segnala che il giorno della partita, in caso di acquisto alla biglietteria di via Olimpia a Caravaggio, sono previsti prezzi diversi sia per i tagliandi a tariffa intero che per quelli a tariffa Over 65.