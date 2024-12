“Atalanta, una vita da Dea”. Nel 2025 il docu-film sulla cavalcata nerazzurra (da Regina delle Provinciali a Dublino) – VIDEO

“Atalanta, una vita da Dea”. Esce il docu-film sulla cavalcata dei nerazzurri fino al tetto d’Europa in quel di Dublino

L’Atalanta ha compiuto l’anno scorso un percorso straordinario, e come ciliegina sulla torta nel 2025 uscirà un Docu Film diretto da Beppe Manzi e prodotto da Oki Doki film (in collaborazione con la società stessa) intitolato “Atalanta, una vita da Dea”: raccontando la crescita della squadra orobica fino al tetto del mondo in quel di Dublino.

“ATALANTA UNA VITA DA DEA”. IL COMUNICATO UFFICIALE

Ieri, 22 dicembre, il Gewiss Stadium di Bergamo è stato teatro di un momento magico: in anteprima, durante il match Atalanta-Empoli, è stato svelato il teaser trailer di ATALANTA: UNA VITA DA DEA. Un docu-film emozionante, diretto da Beppe Manzi e prodotto da Oki Doki Film, Officina Della Comunicazione e Atalanta B.C., che arriverà nelle sale italiane nel 2025, distribuito da Nexo Studios (presto tutti i dettagli su nexostudios.it).

ATALANTA: UNA VITA DA DEA è molto più di un documentario: è un viaggio intenso e travolgente dentro il mondo Atalanta, la “regina delle provinciali” trasformatasi in “regina d’Europa”, che prende vita durante la settimana più importante e decisiva della Dea. È la settimana della Finale di Coppa Italia con la Juve e dello scontro impossibile con gli “invincibili” del Leverkusen, nella storica finale di Europa League di Dublino, per abbracciare momenti storici e iconici del Club. Un viaggio esclusivo e romantico, per chi ama il calcio, lo sport e la libertà di sognare.