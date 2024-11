Young Boys Atalanta, il pranzo UEFA tra i dirigenti nerazzurri e quelli svizzeri (aspettando il match di stasera)

Il tradizionale pranzo UEFA tra i dirigenti dello Young Boys e l’Atalanta. Ecco il comunicato della società bergamasca

L’Atalanta è pronta alla sfida contro lo Young Boys, e come da tradizione, prima del match, la società nerazzurro ha svolto il pranzo UEFA insieme ai dirigenti portoghesi.

IL COMUNICATO – In attesa di assistere alla partita fra Young Boys e Atalanta, match valido per la 5ª giornata della League Phase di Champions League, i vertici dei due Club si sono dati appuntamento nella 1898 Lounge del Wankdorf Stadion per l’immancabile e tradizionale pranzo ufficiale.

Ormai parte integrante del cerimoniale pre-partita di ciascun appuntamento internazionale, l’evento conviviale è caldamente promosso e voluto dalla UEFA in quanto momento opportuno e gradito per creare non solo scambi, ma anche interazioni e sinergie tra le società.

Per lo Young Boys hanno partecipato Georges Lüchinger, Board of Directors; Ernst Graf, Board of Directors, Steve Von Bergen, Sports Director; Albert Staudenmann, Chief Media Officer, e Andreas Feremutsch, Chief Operating Officer.

Per l’Atalanta sono intervenuti l’Amministratore Delegato Luca Percassi, il Direttore Generale Corporate Andrea Fabris e il Segretario Generale Marco Semprini.

La UEFA era rappresentata dal Delegato croato Josip Tomaško.

FONTE FOTO: Credits Atalanta.it