Young Boys Atalanta, invasione nerazzurra in Svizzera. Settore ospiti esaurito per il match di Champions League

Invasione dei tifosi orobici in vista di Young Boys Atalanta di Champions League: la Svizzera pronta a tingersi di nerazzurra

Young Boys Atalanta è una partita importante per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, e al tempo stesso una trasferta per i tifosi nerazzurri da non rinunciare: soprattutto per la distanza da percorrere. Il risultato? Settore ospiti completamente esaurito.

IL COMUNICATO – Sono esauriti i biglietti del Settore ospiti dello stadio Wankdorf di Berna (Papiermuhlestrasse 71) per assistere alla partita Young Boys-Atalanta, quinto incontro della League Phase di UCL 2024/25 in programma alle 21 di martedì 26 novembre.