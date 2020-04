Zapata è determinante nel dare peso offensivo all’Atalanta. Ha una enorme media di tiri dentro l’area di rigore

L’Atalanta ha dovuto fare a meno di Duvan Zapata per larghe fasi della prima parte di stagione. Non è stato semplice per Gasperini senza il colombiano, che dentro l’area dà tantissima pericolosità alla squadra.

Un dato significativo. Il colombiano, se si fa una media per 90′, è il calciatore del campionato che, dopo Ronaldo, tira più volte dentro l’area di rigore. Ben 3.6 conclusioni.