Atletico Madrid, Simeone: «Sorteggio col Napoli? Ci sono tante squadre forti agli ottavi»

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha così parlato a Sky Sport.

QUATTRO SPAGNOLE AGLI OTTAVI – «Non succedeva da un paio di anni. La Real Sociedad è una grandissima squadra, Barcellona e Real Madrid sono sempre forti e noi abbiamo fatto un passo in più in questa stagione. Noi stiamo cercando di aumentare la velocità del gioco in questa stagione».

SORTEGGIO COL NAPOLI – «Giovanni lo vuole, ora sta giocando un po’ meno. Ha voglia e vorrebbe giocare. Il Napoli ha fatto una grande stagione e ora si sta riprendendo col nuovo mister, c’è anche l’Inter, il PSG e altre squadre molto forti, anche perché sono agli ottavi».

