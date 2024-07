Attacco Juve, NUOVO NOME nel taccuino di GIUNTOLI: ecco chi è

Attacco Juve, c’è un nuovo nome nella testa di Giuntoli: arriva dal Porto, ha il passaporto comunitario, ma ci sono degli ostacoli

Come scrive Tuttosport, per l’attacco della Juve si valutano più soluzioni. L’ultima idea sarebbe quella di portare in bianconero il brasiliano Pepé, classe 1997 attualmente in forza al Porto.

Il giocatore piace in primis per la sua duttilità, visto che può agire indifferentemente come esterno sulla destra o sulla corsia opposta, oltre che nella posizione di sottopunta. Il giocatore è anche in possesso del passaporto italiano, tanto che in passato, ai tempi di Mancini CT, si era parlato di una sua convocazione in azzurro. Il problema sono le alte richieste del suo attuale club, che di fatto stanno bloccando il possibile affare.

