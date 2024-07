Attento Trump, De Laurentiis: «SOLIDARIETA’ a lui, così la democrazia è a RISCHIO»

Le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sull’attentato subito da Donald Trump. I dettagli

Su X, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’attentato subito da Donald Trump.

IL COMMENTO – «Questo clima non mi piace affatto. Ormai il buon senso non riesce a governare il mondo. L’inconcepibile e anacronistico attentato di questa notte, che mette in pericolo la nostra vera e unica ricchezza, la democrazia, è un gesto vigliacco e deprecabile. Solidarietà a Donald Trump».