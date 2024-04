Audero rimarrà all'Inter? Ecco la situazione attuale

Audero e l’Inter: la situazione attuale di calciomercato per il rinnovo del prestito con la Sampdoria. Ecco la trattativa

Cosa riserverà il futuro per Emil Audero? L’estremo difensore in prestito dalla Sampdoria ha affrontato la sua seconda sfida in Serie A con la maglia dell’Inter contro l’Empoli, ma nonostante ciò il suo riscatto è decisamente lontano.

Rinnovo per il prestito? Secondo Tuttomercatoweb, tutto sarà nelle mani dei nerazzurri per capire cosa fare con Audero, considerando anche la prossima sessione di mercato.