L’audio Var sul gol di Acerbi: «Ferma cazzo! Perché hai ripreso?». Il commento di Rocchi sull’episodio

A margine della conferenza stampa del designatore Gianluca Rocchi e del presidente Aia, Alfredo Trentalange, è stato fatto ascoltare l’audio Var dell’episodio del gol di Acerbi in fuorigioco in Spezia-Lazio. Ad un certo punto si sente ‘Ok’ che Pairetto interpreta come via libera, ma il check è ancora in corso. A quel punto la reazione in sala Var è la seguente: “C****, perché ha ripreso, Luca ferma, ferma, ferma”.

Questo il commento di Rocchi sull’episodio: «Ci fa male spiegare questo episodio, si fa fatica a farlo. Si tratta di un corto circuito comunicativo, da questo episodio ho iniziato a domandarmi su cosa fare per evitare un errore del genere. Ho sospeso tutti e sei perché non è accettabile, né che l’arbitro riprenda il gioco, né che il var glielo permetta e né che gli assistenti non dicano niente. Qui il check non è stato preso in considerazione».