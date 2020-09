Ausilio: «Ranocchia rimane all’Inter. Scudetto? La favorita è chi vince da 9 anni di fila»

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro il Benevento

ROSA RICCA – «Abbiamo cercato di fare le cose fatte bene. Abbiamo pensato che dalle situazioni un po’ scomode o dagli errori si potesse fare meglio quest’anno. Abbiamo preferito abbondare in alcuni reparti».

NAINGGOLAN – «Non ci sono stati passi in avanti. Sappiamo che il Cagliari parla di Nainggolan ogni volta, in modo diretto e indiretto. E’ dell’Inter, ha due anni di contratto, valuteremo. Se resterà, sarà parte di un centrocampo molto forte e competitivo. Altrimenti ci incontreremo con il Cagliari e vedremo la soluzione migliore».

RANOCCHIA – «Ranocchia resta all’Inter. Abbiamo parlato con il Genoa ma alla fine abbiamo fatto valutazione con Conte e pensiamo che Ranocchia possa essere utile sia in campo che nello spogliatoio. E quindi resterà. Ha senso di appartenenza all’Inter, starà qui tutta la stagione».

SKRINIAR ALONSO – «Il mercato termina tra qualche giorno. Numericamente siamo a posto così, dobbiamo definire qualche uscita per i giocatori che sono in più e sappiamo benissimo i nomi. Non sono previsti nuovi inserimenti se non ci saranno altre uscite. Skriniar non è sul mercato, oltre che ribadire che rimarrà qui non so che fare. Su Ranocchia è stato fatto ragionamento diverso, non c’entra niente con Skriniar. Ranocchia rimane a prescindere da qualsiasi movimento nel reparto difensivo».

SCUDETTO – « Sappiamo perfettamente chi è favorito: c’è chi ha vinto nove titoli di fila… Noi siamo qui per rendere la stagione difficile a chiunque, migliorando e consolidandoci. Ha detto bene Conte: proviamo a essere ancora più forti rispetto all’anno scorso. Qualcosina abbiamo sbagliato l’anno passato, ad esempio siamo stati in emergenza per troppo tempo. Ora abbiamo voluto dare un gruppo più completo al mister».