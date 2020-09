Ausilio: «L’Inter punta su Skriniar. Kanté impossibile»

Piero Ausilio ha fatto il punto sul mercato dell’Inter per la prossima stagione: le dichiarazioni del direttore sportivo

Piero Ausilio, dirigente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal Grand Hotel di Rimini in occasione dell’inizio ufficiale del calciomercato.

SKRINIAR – «Skriniar è un giocatore per il quale abbiamo fatto il giusto investimento. È con noi da tre anni e ha fatto molto bene; nell’ultimo periodo magari ha giocato meno ma continueremo a puntare su di lui, non ci sono trattative sul difensore».

BROZOVIC – «Brozovic ha compreso certi atteggiamenti sbagliati nel corso della stagione. Certe situazioni sono in ogni caso state gestite all’interno del club. Fa parte di quei giocatori sui quali puntiamo, in ogni caso stiamo attenti a tutto quello che succede fuori; se dovesse arrivare un’offerta che possa accontentare il giocatore la terremo in considerazione, non dipende solo da noi ma anche dalla volontà del giocatore».

PERISIC E NAINGGOLAN – «Vengono entrambi da una buona annata e sono sotto contratto con l’Inter. Vediamo come si approcceranno con la squadra, noi daremo loro l’opportunità di tornare ad allenarsi e di giocarsi le proprie carte. Con Conte c’è piena sintonia sul concedere una possibilità a entrambi i calciatori, vediamo nei prossimi giorni».

CHIESA – «Su Chiesa non c’è nulla, c’è stima per il ragazzo ma occorre essere realisti sulle possibilità che il nostro mercato ci permette. Occorre essere onesti anche coi tifosi. Biraghi e Dalbert? Sono entrambi tornati nei rispettivi club, credo che la situazione non cambierà».

KANTÈ – «Si tratta di un’operazione impossibile per l’Inter».